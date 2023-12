Brunella Horna sobre su fase de mamá: "Estoy muy feliz, en la mejor etapa de mi vida"

Durante una transmisión de 'América Hoy', Brunella Horna sorprendió a sus compañeros al llamar para enviar un saludo lleno de cariño a Ethel Pozo, quien estaba recibiendo un homenaje de cumpleaños en el set del programa.

Con una gran sonrisa, Brunella expresó: "Me encuentro muy bien, realmente feliz. Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, y debo admitir que Ethel tenía razón, aunque al principio no lo creía. Mi bebé es simplemente maravilloso, aunque no duerme mucho".

¿REGRESARÁ A TRABAJAR?

Además, la esposa de Richard Acuña manifestó su deseo de regresar a laborar del programa 'América Hoy'. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no ha tenido conversaciones con el productor del programa.

"Aún no tengo conocimiento sobre cuándo será mi regreso. Papá Armando no me ha informado nada al respecto...", concluyó.