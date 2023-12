Madonna fue abucheada en el primer show de su gira en Estados Unidos y está fue la razón

Ayer fue el día que Madonna empezó su gira por Estados Unidos en el Barclays Center de Brooklyn después de 4 largos años sin presentase frente a sus fans norteamericanos

Desde 2019, regresaba ahora con 65 años, por lo que los boletos se acabaron a pocas horas de haber sido puestos a la venta y tras su exitosa gira por Europa todos esperaban disfrutar los éxitos de la Reina del Pop.

El fastidio llegó luego que los casi 20 mil asistentes tuvieron que esperar a Madonna por casi tres horas más tarde de la hora pactada para inició del show.

Madonna comenzó su concierto con el tema “Nothing Really Matters.” en medio de los gritos y abucheos, pero siguió su curso arrancando después aplausos, pero la cantante no se molestó en dar una explicación por el largo retraso.

Cabe señalar que gasta el momento, los representantes de la Reina del Pop tampoco han emitido ninguna declaración al respecto.