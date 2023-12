Sergio George revela reacción de artistas al enterarse de su trabajo en Perú: “sal de ese bochinche"

“¿Qué carajos estás haciendo tú allá?”, Sergio George fue consultado por la reacción que tuvieron artistas como Marc Anthony sobre su decisión de venir a trabajar al Perú. El productor musical reveló que muchos de sus allegados cuestionaron su accionar alegando que en nuestro país es un "bochinche".

“Me dijeron: ‘Sal de ese bochinche, nadie ve a Perú con buenos ojos’. Ese era mi temor, atraer otros inversionistas. No tengo temor de desprestigiarme con esto porque allá me conocen, saben cómo soy. Al contrario, me decían: ‘Esa gente está loca, qué les pasa’. Entonces, ¿quién va a querer acá invertir?”, señaló durante una entrevista con Carlos Orozco.

“ME FALLÓ PERÚ”

George reveló que su motivación de venir a trabajar en Perú nació con el fin de hacer resurgir la salsa en nuestro país y tomó el ejemplo de J Balvin en el reggaetón.

“Yo quería recrear eso en la salsa. Vi que aquí había un movimiento en el público y había jóvenes en la tarima. Creí que de pronto podía pasar con la salsa lo que pasó con el reggaetón en Medellín, por eso vine. Pero me falló Perú”, dijo el exproductor de Yahaira Plasencia.

Adicionalmente, hizo mención de las especulaciones que hubo por parte de algunos medios que insistían que había un interés sentimental de parte de él hacia Plasencia o que había sido pagado por Jefferson Farfán para trabajar con la artista,

“Me empezaron a criticar los mismos peruanos, decían que estaba enamorada de ella y cuestionaban por qué estaba aquí. No me querían en el país. Yo estaba para decirle al peruano que vamos todos para adelante, que todos juntos, hermandad, unidad. Pero me decían que me salga, que qué hacía aquí”, señaló.