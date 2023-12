Sergio Peña sobre Tepha Loza: “Tuve una relación que duró un mes, pero nunca conoció a mi hija”

En una reciente entrevista, el futbolista de la Selección Peruana y del Malmö de Suecia, Sergio Peña abordó abiertamente aspectos íntimos de su vida sentimental, entre ella el supuesto romance que mantuvo con la modelo y ex chica reality Tepha Loza.

A pesar de la confirmación pública de su relación en abril de 2022 y el que Loza viajó a Suiza para estar con el jugador, Peña le restó importancia y reveló que para él fue un breve romance de aproximadamente un mes.

"Tuve una relación que duró un mes, creo, no sé, pero nunca conoció a mi hija. No he encontrado a la persona que yo creo que se vaya a llevar bien con mi hija o que compartan la misma casa", señaló en entrevista para el programa digital 'La Lengua'.

“NO TENGO RELACIÓN CON ALGUIEN POR MI HIJA”

El jugador también reflexionó sobre su rol como padre, haciendo hincapié en la importancia de encontrar una pareja que pueda ser un buen ejemplo para su hija. "Tengo 3 años soltero, separado de la mamá de mi hija. Uno de los motivos por el cual no tengo relación con alguien es por mi hija”, expresó.

“He salido con chicas sí, pero en lo primero que pienso y analizo de una persona, siendo papá, es si es un buen ejemplo para mi hija. Puedes ser linda y ser 10 puntos físicamente", afirmó Peña.