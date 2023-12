Milena Zarate arremete contra Jonathan Maicelo: Me dejo en Nueva York porque me negué a tener intimidad con él

Luego de que Samantha Batallanos denunciará a Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica a las afueras de uno de sus locales, la cantante Milena Zárate arremetió contra el boxeador sobre un episodio que sucedió con ambos tiempo atrás.

En declaraciones para un medio local, la colombiana contó que el deportista la dejó abandonada en una ciudad de Estados Unidos porque se negó a tener intimidad con Maicelo.

“Él llega al hotel donde yo estoy y me dice: 'bueno, cómo es la vaina', porque era que él estaba ahí insistente, insistente. “Yo le dije que no porque no quería y se fue, me dejó botada en el hotel y me dejó tirada en Nueva York”, señaló.

NO HUBO AGRESIÓN

Ante estas revelaciones, Milena Zarate reiteró que en ningún momento Jonathan Maicelo le puso un dedo encima ante su negativa de tener relaciones sexuales.

Cabe mencionar que, la colombiana fue vinculada con el boxeador años atrás, pero confirmó que se alejaron por las actitudes que tenía el deportista.