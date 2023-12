Jonathan Maicelo niega acusaciones de agresión de su pareja Samantha Batallanos

Jonathan Maicelo se encuentra nuevamente en medio de la controversia luego que su pareja, Samantha Batallanos, lo acusara de agresión física y psicológica cerca de su restaurante, el distrito de San Isidro.

Ante lo sucedió, el boxeador negó rotundamente dichas acusaciones, en entrevista para un medio de espectáculos. "No sé de qué están hablando, es mentira. Yo no, no sé. Tienen que revisar ahí, pero eso es falso. Yo estoy tranquilo, haciendo mis cosas", indicó para ‘América Hoy’

A pesar de la negación de Maicelo, al ser cuestionado sobre un incidente en específico contra la modelo en un taxi, respondió: "Tienen que hablar con ella porque yo no sé nada de eso. Yo niego que sea cierto. No hay bronca con ella, puedes llamarla si quieres", expresó.

El boxeador reconoció que, si bien como pareja discuten, pero aseguró que no hay conflictos más allá de eso: "Siempre discutimos como pareja, pero de ahí nada más", agregó.

¿SIGUEN JUNTOS?

En cuanto a la relación actual con Samantha, Maicelo afirmó que siguen juntos: "Sí (seguimos juntos), hasta el momento sí. Entra a mi Instagram y tengo fotos con ella. Tú sabes que uno pelea y borra las fotos, pero entra a mi Instagram y ahí están nuestras fotos. Es la mejor forma de decir que estamos bien", aseguró.

Por su parte Samantha Batallanos eliminó todas las fotografías que tenía con Maicelo en su cuenta de Instagram, dando entender que la relación entre ambos podría estar atravesando un momento complicado, sobre todo tras conocer una denuncia policial de por medio en contra del boxeador.