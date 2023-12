Milett Figueroa: Tinelli besó en la boca a dos mujeres en su show

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se ha vuelto mediática en Perú y Argentina, luego que la modelo llegará a ‘Bailando 2023’ para participar en dicho reality de baile. Sin embargo, su reciente relación no ha estado exenta de polémicas situaciones.

Tinelli sorprendió durante la última transmisión de su programa al besar a dos mujeres en los labios. Primero, una mujer de tercera edad, que sería reconocida en Argentina, lo besó inesperadamente. Minutos después, otra figura pública gaucha le dio un apasionado beso.

Luego del sorprendente momento, Tinelli se mostró nervioso y bromeó sobre la necesidad de dar explicaciones inmediatas a su pareja, Milett Figueroa.

REACCIONES EN CONTRA

Los usuarios mostraron su indignación en redes sociales por el comportamiento del conductor y anunciaron una fuerte respuesta de la modelo peruana.

“Esperemos la venganza de Milett”, “Con Milett no se juega”, “Noo, “Milett, ahí no es”, “Marcelo se quedó soltero”, “Ay no, ahora si habrá problemas”, “Qué fuerte”, “Hay Tinelli no sabes quién es Milett”, fueron algunos mensajes en internet.

Hasta el momento, Milett Figueroa no se ha pronunciado sobre este polémico episodio. Cabe destacar que hace unas semanas, Marcelo Tinelli se mostró incómodo con Figueroa cuando participó en una cena con su pareja de baile donde él no fue invitado.