Milena Zárate ante ataques de Pilar Gasca: “No lo voy a pasar por agua tibia”

La reconocida modelo colombiana, Milena Zárate, salido al frente para defenderse se las fuertes acusaciones lanzadas por Pilar Gasca a través de redes sociales, donde en varias publicaciones la insultó por su aspecto físico y la tildó de ser una prostituta

Ante esta situación, Zárate se presentó en un programa de espectáculos para responder sobre estas afirmaciones e indicar que tomará acciones legales contra Gasca.

"Eso no lo voy a pasar por agua tibia, de todas maneras, este tipo de cosas se tienen que denunciar y se tiene que dar su escarmiento como tiene que ser con la ley", señaló la expareja de Edwin Sierra a ‘América Hoy’.

Cabe destacar que Zárate ya ha enfrentado y salido victoriosa de situaciones legales similares en el pasado. En un caso anterior, logró ganar un juicio similar contra la brasileña Geni Alves. Ahora, espera que la justicia peruana le otorgue nuevamente la razón.

"Es un proceso que yo ya gané, ya se lo gané a Geni (Alves) por la misma osadía que está teniendo ella. Para que me diga prostituta me lo va a tener que demostrar y para eso va a tener que volver a nacer porque yo sí, a donde vaya, puedo mantener mi frente en alto porque si algo he tenido en esta vida es ser trabajadora", agregó.

¿QUÉ DIJO PILAR GASCA?

En sus historias de Instagram, la exbailarina se mostró en contra de Milena Zárate y la calificó de ser “Naca, corriente, vieja, renegada, sucia, bagre”, entre otros calificativos despectivos. Además, la tildó de fracasada, de haber salido de un prostíbulo y la acusó de que su familia vive en la casa que le dejó su expareja Edwin Sierra.