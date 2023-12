Sam Smith en Lima: superestrella britÃ¡nica llega por primera vez al PerÃº para un inolvidable concierto

Su nombre es una leyenda. Su música, fuente de inspiración para muchos románticos y amores "locos". Sam Smith, la súperestrella británica llega para brindar un concierto inolvidable el próximo 20 de marzo del 2024 en la tribuna norte del estadio Nacional.

El artista es conocido por esa característica voz angelical y porque sus descargas musicales nos hablan de historias de amor y desamor con dosis de muchas emociones. Ganador de innumerables premios Grammy, además cuenta con un premio Oscar a la mejor canción original por “Writing's on the Wall”, así como un Globo de Oro por esta obra de arte hecha melodía. Su fama lo posiciona como uno de los nuevos ídolos juveniles por temas como “I'm Not The Only One”,“Too Good At Goodbyes”, que son usados en innumerables producciones cinematográficas así como series que son admiradas por la crítica a nivel mundial.

Hablar de su talento para componer y para reflejar entre sus fanáticos esa naturalidad que irradia con su particular forma de vestir, también ha hecho que se convierta en un ejemplo a seguir por donde se le mire. Porque no cree en poses, no cree en modas y se muestra tal y cual es. Muchos de sus seguidores lo consideran un ejemplo a seguir, porque su naturalidad se ve reflejada en mucho de ellos.

Su vida es un libro abierto para todos los fans. Y por esa sencillez quizá es reconocido y admirado. Como todo artista no ha estado ajeno a los escándalos, pero bien dicen que una estrella de su talla brilla sin ser opacado. La llegada de Sam Smith, el sueño de muchos fanáticos está cerca. La cita, el próximo 20 de marzo del 2024 en la tribuna norte del estadio Nacional. Las entradas estarán a la venta en Teleticket a partir del 07 y 08 de diciembre con una venta exclusiva con tarjetas Interbank hasta agotar stock.