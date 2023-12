¿Celos? Yiddá Eslava y Julián Zucchi protagonizan acalorada discusión

Durante un programa espectáculos, Yiddá Eslava y Julián Zucchi se vieron envueltos en una acalorada discusión después que el actor argentino expresara su malestar por no haber sido informado sobre la presencia de un nuevo acompañante de Eslava en el Avant premiere de la película peruana 'La isla bonita'.

Zucchi, visiblemente molesto, confrontó a su ex sobre llevar a un nuevo galán al evento, sobre todo frente a las cámaras de televisión.

“Tú vas por una alfombra, están todas las cámaras de televisión. Tú no sabes los comentarios que me han llegado, me han dicho que Yiddá tiene su Rolex, pero ella le gusta el Cassio”, sostuvo Julián en el programa ‘América Hoy’.

¿CELOS?

Ante la acusación de su expareja, Yiddá Eslava respondió sobre la presencia del nuevo actor y recalcó que es un amigo suyo; además de adelantar que también lo invitará al estreno de su película 'Seguimos juntos, pero no revueltos', donde comparte roles con Zucchi.

“Tranquilo, el 25 también lo voy a invitar (...) Felizmente no está celoso, cuando salga con alguien yo lo voy a presentar con orgullo y voy a salir a una alfombra de la mano”, mencionó la actriz.

Cabe recordar que, en octubre pasado, a través de sus redes sociales, Julián Zucchi y Yiddá Eslava confirmaron el fin de su relación de más de 11 años, la cual nació durante su participación en un reality televisivo.