Zumba sobre su relación amorosa con Rosángela Espinoza: "Fui victima y me atrapó"

Óscar Alejandro Benítes Porras, exchico reality y conocido como 'Zumba' abordó una vez más los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Rosángela Espinoza durante su tiempo juntos en 'Combate'.

Durante su aparición como invitado en un programa de televisión, Benítes Porras aprovechó el momento para aclarar la veracidad de los coqueteos y el romance que se especulaba existió entre ellos.

"Quiero aclarar esto una vez más, ya lo he hecho muchas veces. Cuando yo estaba en el programa, ella ingresó y expresó su interés hacia mí, lo cual fue una sorpresa para mí. Dijo que le parecía un chico atractivo, inteligente, musculoso y emprendedor. Nos dimos un beso, la invité a cenar. Fui valiente", mencionó.

CAYÓ EN SU 'TRAMPA'

Sin embargo, Zumba, en un tono de sarcástico, mencionó que la 'chica selfie' debería pagarle un porcentaje de sus ganancias por haber utilizado supuestamente su romance para obtener beneficios económicos.

"Yo me lo creí. Fui víctima y caí en su trampa, y eso que me fijé en su corazón porque en ese momento no se había sometido a ninguna cirugía y era natural. Ella se colgó de mí. Justo ayer la vi en 'Esto es guerra' y le dije: 'Bueno, ¿cuánto me toca?, dame el 20%'", añadió Zumba de manera jocosa.