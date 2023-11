Deysi Araujo denuncia discriminación en su nuevo departamento en San Isidro

La reconocida bailarina y modelo peruana Deysi Araujo se encuentra en medio de una controversia tras lo ocurrido en la inauguración de su nuevo departamento en el distrito exclusivo de San Isidro.

La pelirroja denunció públicamente haber sido víctima de discriminación por parte de la presidenta de la junta de propietarios del condominio, quien habría negado el acceso a sus invitados durante el evento de inauguración.

El incidente captado por 'Magaly TV La Firme', reveló que el personal de seguridad del edificio impidió la entrada a los invitados de Araujo, entre los que se encontraban personalidades como Susy Díaz, Paloma de la Guaracha y la 'Negra Petróleo'. Incluso la presencia de un curandero al que se le solicitó quitarse el sombrero para permitirle el ingreso.

LAMENTA LA COMPRA DE LA PROPIEDAD

Este episodio generó gran indignación en la modelo, quien lamentó haber adquirido la propiedad tan costosa en una zona exclusiva y dejar su querido San Juan de Lurigancho.

“Creo que se están excediendo demasiado. Me han dicho que no se puede grabar, que no se pueden hacer escándalos. La verdad es que a veces pienso que hay exageraciones. Soy una persona pacífica, me gusta vivir en tranquilidad y aquí ya es demasiado”, sostuvo la pelirroja.