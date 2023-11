Taylor Swift: Harvard ofrecerá un curso dedicado a su música e impacto global

El fenómeno Taylor Swift es materia de estudio. Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, abrirá un programa sobre la cantante estadounidense, su mundo y sus letras durante 2024.

El curso será impartido por la profesora, poeta y crítica Stephanie Burt, quien le dijo al portal Harvard Crimson que “en 2009, no podías ir a ningún lugar sin escuchar la música de Taylor Swift”, particularmente la canción 'You belong with me', que fue un rotundo éxito durante el mencionado año.

UNIVERSIDAD DE FLORIDA SE SUMA A LA OLA ‘SWIFTIE’

La Universidad de Florida también anunció que dedicará un curso Narración musical con Taylor Swift y otras artistas femeninas icónicas y será impartido por Melina Jiménez.

En esta materia se estudiará a profundidad la discografía de Swift, “sus canciones de siempre”, e investigará a artistas también icónicas como Aretha Franklin, Billie Holiday y Dolly Parton.