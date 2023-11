Bryan Torres minimiza las discusiones con Samahara Lobatón y las considera normales en parejas

Bryan Torres, integrante de un grupo musical y pareja de Samahara Lobatón, fue interrogado por un programa de espectáculos acerca de una reciente confrontación pública en la que ambos se agredieron físicamente.

Sin embargo, en lugar de abordar directamente el incidente, el cantante minimizó el incidente, considerándola como algo corriente en las relaciones de pareja.

"En algún momento, cometimos errores al tener una discusión en público y hubo malentendidos, como les sucede a muchas parejas. Es algo normal que todo el mundo se pelee", afirmó Torres.

CASO SIMILAR A UN FAMILIAR

Además, reveló que su madre le recordó que ella también atravesó situaciones más graves con su padre, tratando de disminuir la importancia de las peleas con Samahara.

"Mi madre me llamó y me dijo: '¿Por qué te asustas? ¿Por qué te afecta tanto? Yo he hecho cosas peores con tu padre y nadie ha dicho nada'. Nunca he tenido problemas con la madre de mi hija ni con ninguna otra persona", agregó el cantante.