Polémica por 'Peruanos de verdad': Natalia Salas se defiende de críticas por cantar para campaña

La participación de reconocidos artistas nacionales, como Deyvis Orosco, Rossana Fernández Maldonado, Christopher Gianotti y Max Castro, para la campaña ‘Peruanos de verdad’ ha generado gran controversia en redes sociales, ya que un gran número de cibernautas señala que el video sería un spot político a favor del Gobierno de Dina Boluarte. Ante estas críticas, la actriz Natalia Salas decidió aclarar la situación en sus redes sociales.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Salas argumentó que la intención de la canción era promover el amor y la unión entre los peruanos, sin tener ninguna connotación política. Aseguró que su participación fue un favor sin ningún tipo de remuneración económica.

"La idea de la canción era promover el amor y la unión entre peruanos, no todo lo que se ha generado ahorita. A mí no me han pagado por cantar, por la voz, ni por el video, fue un favor que hice para las personas que me escribieron. Siempre ha habido este tipo de canciones, himnos, yo leí la letra y dije está bien”, explicó.

La artista, que ha superado una batalla contra el cáncer, expresó su indignación por los mensajes de odio que ha estado recibiendo en internet. Enfatizó que no tiene ninguna afiliación política y que la canción no fue creada con un algún "tenor político".

“Alguien no lo ha tomado a bien y lamentablemente esta forma de verlo se ha esparcido por todo el país y nos están culpando. Yo no soy simpatizante de ningún partido político, no me gusta, ni quiero, ni soy amiga de nadie del poder. Me da pena que algo bonito se haya manchado así”, manifestó.

"Yo he bloqueado mis comentarios, mensajes y todo porque no me merezco que me traten así. No me acusen de cosas que no soy, no simpatizo con nadie, no se hizo con un tenor político. Si lo tiene, lo lamento muchísimo, sé lo difícil que es salir adelante y por eso creía que era una bonita iniciativa”, finalizó.

RETIRAN VIDEO

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú difundió el spot ‘Peruanos de verdad’ donde varios artistas nacionales sumaron sus voces para pedir “unión” a la población y “respetar la opinión del que no piensa igual”.

El video no fue del agrado de los usuarios, quienes acusaron a la presidenta Boluarte de usar la canción con un trasfondo político a su favor. Esto ocasionó que el canal del Estado decidiera retirar el video de sus plataformas