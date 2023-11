Kyara Villanela deja los certámenes de belleza y anuncia nuevos proyectos: ¿se iniciará en la política?

La joven se presentó en el Miss Teen Universe y dejó en alto al país, ya que se ubicó entre las siete favoritas, sin embargo, llamó la atención su retiro oficial de los certámenes de belleza.

La noticia generó muchas especulaciones sobre si seguirá los pasos de su madre en la política, ya que Keiko Fujimori es una de las caras más importantes en dicho ámbito y lidera Fuerza Popular, uno de los partidos que más representantes tiene en el Congreso.

DEJA EL MODELAJE

Por medio de sus redes sociales, Kyara Villanella aseveró que esté fue su último evento relacionado con certámenes de belleza. "Última foto de esta experiencia! Fue lindo pero ahora tengo más cosas que hacer, más cosas que experimentar!! El modelaje no es para mi, pero ha sido increíble poder pasar por esta experiencia", publicó en su cuenta de Instagram.

Más adelante, señaló que tiene en mente otros proyectos que la tienen emocionada y que espera concretar prontamente. "Estoy emocionada de todo lo que se viene, me encantaría representar al Perú en powerlifting, escribir un libro, ir a concurso internacional de debate y mucho más. Los quiero, gracias por todo el apoyo. Este es el final de una gran etapa", finalizó su mensaje.

APARATOSA CAÍDA Y EJEMPLO DE RESILIENCIA

La joven tuvo una espectacular presentación en el Miss Teen, pero no estuvo exenta de sufrir imprevistos. Antes de iniciar su presentación en traje de baño, cuando debía descender por unos escalones, Kyara tropezó y perdió el equilibrio, una persona del staff le tomó la mano, pero no logró evitar del todo la caída.

Pese a ello, Villanella se levantó y continuó su presentación, demostrando su fortaleza. Keiko Fujimori le envió un emotivo mensaje a su hija, a lo que Kyara respondió lamentando lo ocurrido: “Gracias ma, pero igual me da tristeza que por una caída, todo mi desempeño durante la semana haya desaparecido y que el pensamiento de muchos peruanos haya cambiado al pensar que no me esforcé”, compartió en sus redes.

Sin embargo, la joven recibió mucho apoyo en redes sociales de sus seguidores, quienes aplaudieron la performance de la hija de Keiko Fujimori.