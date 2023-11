Gutty Carrera admite que mandó fotos ‘hot’ a Milett Figueroa: "No había nada turbio"

Luego del escandaloso triángulo amoroso protagonizado por Milett Figueroa, Melissa Loza y Guty Carrera, el 'potro' reconoció haber enviado fotografías íntimas a la modelo y novia de Marcelo Tinelli.

En una reciente entrevista, Guty Carrera admitió haber compartido imágenes personales con Milett, contradiciendo así sus declaraciones anteriores en las que negaba haberlo hecho durante un programa de competencias físicas.

“Pero eso fue después, tampoco eran fotos, no eran como un álbum, nosotros hablábamos pero no salió nada de eso, no había nada turbio y esas pláticas se dieron cuando yo no estaba con ella”, confesó.

LA NÚMERO 1 DE ARGENTINA

Además, explicó que estos intercambios ocurrieron durante su juventud, pero enfatizó que nunca tuvo una relación con Milett.

“De repente las hormonas, yo era ‘El potro’, venía un poco alborotado y alterado pero no, con ella no pasó nada, qué pena, porque ahora es la número uno de Argentina. Tinelli le dio un beso y ni yo”, precisó.