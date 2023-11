Lourdes Sacín: expareja de Andy V denuncia a marca de condones por utilizar su imagen en comercial

Lordes Sacín, expareja del reconocido Andy V, hizo una denuncia pública contra una marca conocida de condones. A través de sus redes sociales, Sacín expresó su indignación por el uso no autorizado de su imagen en un video publicitario difundido en plataformas sociales.

La comunicadora afirmó que la marca Piel utilizó material relacionado con una canción viral en donde su expareja aparecía bailando. En ese sentido, consideró que este uso sin consentimiento atenta contra su integridad y tranquilidad; además de manifestar sentirse vulnerada por el contenido machista difundido por la empresa.

"Viene condones Piel con su publicidad sobre mí denigrante a hacerme recordar que vivimos en una sociedad de la impunidad, donde todos te atropellan (...) estuve expuesta al machismo, al sexismo y a la humillación. No estoy para esas cosas", expresó Sacín en su pronunciamiento.

Además, Sacín, quien se encuentra alejada de los medios, mencionó que esta situación no contribuye a su recuperación de una parálisis facial que sufrió hace meses atrás.

"Estoy tratando de recuperarme de una parálisis que, como ven, aún me falta y me vienen con eso. Yo me siento mal que una empresa grande busque lucrar conmigo (su imagen). Vivo una vida muy tranquila, casi no salgo. Ni siquiera he recibido unas disculpas, me parece pésimo", agregó.

¿A QUÉ SE DEDICA LOURDES SACÍN?

Lourdes Sacín incursionó en el mundo de la farándula tras mantener una relación con Andy V. Su última participación en televisión fue a principios de 2022 como presentadora en el programa digital 'Sin cadenas', emitido a través de la señal de NtvPerú. En la actualidad, dedica su tiempo al cuidado de su hijo y comparte contenido de su día a día en redes sociales.