Panetones 'Yumiko tumba la casa': mujer que demolió vivienda en Huaral saca nuevos productos

A fines de setiembre, se hizo conocida la historia de una mujer que decidió demoler la casa de su exsuegro en Huaral tras ser desalojada; curiosamente esta radical decisión la hizo ganar gran popularidad en redes sociales y producto de esta repentina fama, Yumiko Ramírez decidió fundar su primer restaurante el cual bautizó como 'Yumiko tumba la casa’. Recientemente, la emprendedora ha sorprendido a los usuarios con una nueva línea de panetones con el mismo nombre del local de comida, el cual hace alusión al episodio que la hizo viral en las redes sociales.

A casi un mes de celebrarse la Navidad, la mujer y madre de familia decidió lanzar su línea de panetones, los cuales vienen en una caja roja en la que sale Yumiko sonriente con su icónica comba en mano.

“Las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos”, es el slogan que adorna la presentación de este producto.

¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DE YUMIKO?

La mujer emprendedora señala que se encuentra vendiendo este producto porque tiene el propósito de poder comprar un terreno para construir su propia casa y estar con sus hijos.

“Estoy promocionando mis panetones. Los invito a que me puedan apoyar, comprar porque estos panetones tiene el propósito de poder hacer mi casita [...] Yo quiero comprarme un terrenito para mis hijos, ya que todos ustedes saben el caso que pase. Espero que me colabore y no duden en llamar al número 951091383”, señala en un video de TikTok.