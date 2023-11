César BK hace un llamado los cantantes peruanos enfrentados a una tregua

La música nos une y no nos divide. Esa es la propuesta que César Bk acaba de lanzar a través de las plataformas digitales y que se ha convertido en tendencia. El artista ha convocado a figuras como Leslie Shaw, Handa, Amy Gutiérrez, Micheille Soifer entre otras, a generar paz y no violencia por el bien de la música y le ha pedido a los seguidores de todas las figuras nacionales que voten entre sus artistas favoritas o favoritos para elegir a uno, quien ganará la opción de grabar junto a él con The Music From de Company, protagonistas que hicieron posible el éxito ¨Gatúbela¨, el tema mundialmente interpretado por Karol G.

El artista trabaja con esta disquera y con DJ Maff uno de los productores musicales más importantes del mundo que ha tocado oro en los proyectos que ha trabajado. "Hablé con DJ Maff y le he dicho que todos mis colegas son talentosos y exitosos en sus carreras. Y he decidido compartir mi nuevo proyecto musical con alguno o alguna de ellas. Con todos los gastos que genere una producción, videoclip, pasajes, estadía y todo lo que genere los costos de un proyecto tan ambicioso", comenta.

César BK aclara que la intención de ambos equipos que se han unido para grabar este nuevo proyecto tiene la única intención de mostrar al mundo que en Perú tenemos talento de sobra. "DJ Maff lo sabe y le parece chévere la propuesta. La fórmula para participar es simple. Etiquetar en mis cuentas oficiales a través de sus fans a su artista favorito y luego en base a esto 5 expedientes serán enviados a Colombia para la selección final".

El artista se alista para presentarnos un nuevo trabajo musical, muy distinto a lo que se comenta en esta colaboración. César BK acaba de componer e interpretar "Maldito Lunes", un tema que se encuentra en tendencia en las redes sociales y en las principales radios del país. "Es una canción romántica y especial que pude grabar con Alvaro Rod. Feliz de lo que me pasa, a trabajar con humildad y por el bien del desarrollo de la industria musical. Desde mi humilde tribuna", sentenció.