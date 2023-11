“Rápidos y furiosos” parte 11 ya tiene fecha de estreno

Se acerca el final de una de las sagas cinematográficas con más adrenalina de los últimos tiempos. Se trata de “Rápidos y furiosos” que llegará en su película número 11, nuevamente con Vin Diesel a la cabeza.

Y fue el mismo actor que da vida al personaje de Don Toreto quien anunció la fecha en que esta entrega, la segunda parte de “Fast & Furious 10″, será estrenada.

Diesel reveló en su cuenta de Instagram la fecha elegida, la publicación fue la siguiente: “4 de abril de 2025, quedan menos de 22 meses”.

“7.000 millones no son nada si no representan el verdadero sentimiento de familia y lealtad. Para aquellos que no sabían que Fast & Furious 10 era solo la primera parte, sepan que la segunda parte supondrá un esfuerzo por parte del estudio y de los actores como nunca has visto” agregó anticipando toda la espectacularidad que traerá esta nueva entrega.