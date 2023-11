¡Adiós Loki!: Tom Hiddleston se despide del UCM y esta es la razón

Con el capitulo final de la serie de Loki, parece que Marvel concluye con su etapa más exitosa, la era de los Avengers. Uno de los actores de este multiverso, le dice adiós al UCM, se trata de Tom Hiddleston que su periplo con la cinta Thor (2010), y ahora con la segunda temporada de la serie "Loki" le da un final a la historia del Dios del Engaño.

Después de estrenar el final Loki en Disney Plus, el actor confirmó que no regresaría a la serie para una tercera temporada, pero no sólo eso, también confirmó que deja el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Voy a decir esto: Como actor, nunca doy por sentado que cualquier persona en tu audiencia va a ser una garantía de que la gente va a estar interesada en lo que creo que estoy haciendo”, aseguró Tom Hiddleston.

“Y me he sentido muy honrado por la forma en que el público ha llevado Loki a su imaginación durante tanto tiempo” agregó.

Con este cierre en la serie de Loki completa el círculo, compuesto por “seis películas, 12 episodios y 14 años” de su vida dedicados al personaje de Marvel Studios.

Según el intérprete, el final de la segunda temporada de la serie de Disney Plus cuenta con “ecos y resonancias de todos los Lokis” a los que ha interpretado, y además está conectado con The Marvels.