Brunella Horna explotó ante burlas sobre estatua de César Acuña: "No permitiré ataques a mi familia"

La controversia se desata en torno a Brunella Horna, quien ha salido en defensa de su familia, específicamente de César Acuña, luego de que Edson Dávila, conocido como 'Giselo', hiciera comentarios que provocaron la indignación de la modelo.

El conflicto comenzó cuando Dávila se mofó de la edad de Richard Acuña. Brunella respondió rápidamente:

"Buenos días. Perdónenme, pero mi esposo es mucho menor que tú, así que no vengas a decir eso, ¿ok? No seas igualado, no te hagas el chibolo", expresó la conductora en su programa.

SOBRE LA ESTATUA DE ACUÑA

La situación tomó un giro más serio cuando Edson insinuó que Brunella había faltado al programa para colaborar en la retirada de la estatua de César Acuña, instalada en la Universidad César Vallejo.

Esta afirmación enfureció a Horna: "Yo no me meto con tu mamá ni con tu familia, así que yo tampoco te voy a permitir que te metas con mi suegro, con mi familia", señaló visiblemente fastidiada.