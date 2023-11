Amy Gutiérrez confiesa que sufre de penosa enfermedad: “Me siento sola”

La reconocida cantante de salsa, Amy Gutiérrez, decidió abrir su corazón a sus seguidores para revelar el difícil momento que atraviesa en su batalla contra la depresión.

En una conmovedora publicación en sus redes sociales, la artista mostró su lado más humano al admitir abiertamente de cómo se ha sumergido en la tristeza, al punto de no poder contener las lágrimas.

"En ocasiones me siento abrumada, hay días que simplemente no estoy bien", expresó la salsera visiblemente emocionada, reconociendo la lucha interna que enfrenta diariamente.

"No me da vergüenza mostrarme así, porque soy un ser humano como todos. También me deprimo, también siento, también a veces me siento sola", agregó la cantante.

PASA POR DÍAS DIFÍCILES

La sinceridad de Gutiérrez fue evidente al relatar su lucha con los altibajos emocionales. "A veces me cuesta comprender este remolino de sentimientos que siento. Hoy es uno de esos días", confesó.

En un gesto valiente con la finalidad de liberar lo más íntimo de sus emociones, la artista compartió este inusual momento de su vida para desahogarse. "Quizás con estas historias quiero desahogarme un poco", expresó Gutiérrez.