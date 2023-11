Novio de Leslie Shaw arremetió contra Mario Hart: "Soy más grande que él en tamaño"

En una entrevista sin tapujos para un canal de YouTube, 'El Prefe' respondió a las comparaciones con Mario Hart de una manera que no dejó lugar a la interpretación.

El novio de Leslie Shaw afirmó categóricamente: "No creo que me parezca a él en nada, está muy pequeño. Soy más grande que él en tamaño, según lo que tengo entendido. No conozco más de él ni su música, excepto la canción con Leslie, que es un éxito hasta que él comienza a rapear. Se puede decir que arruinó la canción."

CRITICÓ A CANTANTES NACIONALES

Pero las críticas no se limitaron a Hart; 'El Prefe' también arremetió contra otros artistas nacionales. Según sus declaraciones, Emilio Jaime, Zetto y nuevamente Mario Hart están en el "subsuelo" de la industria musical.

Describió a estos músicos como "ineptos" y sugirió que, al no concentrarse en su música, están destinados al fracaso.

En medio de estas críticas, 'El Prefe' instó a los cantantes a centrarse en su propio talento en lugar de buscar la fama a expensas de otros.