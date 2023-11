Marcelo Tinelli y Milett Figueroa admiten que son“exclusivos”: “no estamos haciendo nada malo”

La modelo peruana Milett Figueroa (31) y Marcelo Tinelli (63) confirmaron que están saliendo, y que tienen una relación "exclusiva". El conductor argentino y la modelo peruana disfrutaron juntos del fin de semana y se tomaron un 'selfie', fotografía que ha sido considerada como una oficialización del romance.

Adicionalmente, ambos fueron consultados en la última edición del reality ‘Bailando 2023′ sobre el tipo de relación que mantendrían y Tinelli aseguró que hay “exclusividad” de su parte, afirmación que secundó Figueroa.

“Viste que ahora la gente joven no se pone de novia, primero son ‘exclusivos’. Es una palabra para decir que no van a conocer a otra persona ni van a contestar mensajes por Instagram”, comenzó Pampita. Por lo que preguntó: “¿Ustedes ya están en etapas de ‘exclusivos’?” cuestionamiento que los tomó por sorpresa a ambos.

Figueroa dijo antes de responder: “¿Me preguntás a mí, Carolina? Primero quiero saber qué responde él”. A lo que, Marcelo Tinelli respondió: “Sí, para mí sí”, lo que llevó a que la exchica reality se mostrarse de acuerdo con el pensamiento del conductor.

MILETT AFIRMA ESTAR CONOCIENDO A ALGUIEN INCREÍBLE

La modelo peruana fue cuestionada por el jurado sobre este último encuentro con el conductor. “La pasamos muy lindo, era un día hermoso”, indicó Milett”, agregando que se encuentra conociendo “a alguien increíble que tiene un corazón espectacular”.

Ángel De Brito, jurado del programa de baile, felicitó a la peruana por su respuesta, señalando que siempre la ha visto muy correcta, pero que en aquella oportunidad habría sacado “a la mujer”.

“Yo soy una mujer no soy un personaje, soy una mujer con sentimientos, con alma, con corazón, le pongo todo, y cuando me involucro con alguien lo cuido mucho (…) Yo no acostumbro a hablar de mi vida personal ni cuando estoy conociendo alguien, pero conocí a una persona que es muy conocida, muy querida, muy amada, y tengo que afrontar la situación también porque es algo lindo, no estamos haciendo nada malo”, indicó la modelo.

(Con información de Infobae)