Leslie Shaw no se queda callada y arremete contra Emilio Jaime: “Te hiciste conocido gracias a Luciana Fuster”

Después de que Emilio Jaime cuestionará la trayectoria musical de Leslie Shaw indicando que se hizo conocida en el ámbito del entretenimiento gracias a Mario Hart, la cantante no se guardó nada y arremetió contra el exchico reality.

En declaraciones, Shaw hizo recordar la relación de Jaime con Luciana Fuster y señaló que el reguetonero se hizo conocida en el medio artístico por ser la pareja de la actual reina del Miss Grand International.

"Yo canté en Viña del Mar, ya y, si fuera así, a ti que te importa, él se hizo conocido por la Fuster; entonces, ellos sí pueden y yo no, y Mario por Nataniel y así, lamentablemente es el espectáculo, eso ya depende de cada artista si sale o se queda en lo mismo", mencionó en el programa Amor y Fuego.

EL DINERO ES MIO

Luego de que Emilio Jaime dejará abierta la posibilidad de que Leslie Shaw habría incursionado en la plataforma de OnlyFans para sustentar su estadía en Estados Unidos, la interprete de ‘La Faldita’ expresó que la vida en tierras norteamericanas es muy complicada.

"¿Con qué autoridad? ¿Quién es él? Para empezar, a mí no me interesa lo que él piense de mí. Yo no tengo por qué aclarar de dónde hago dinero en Estados Unidos. (...) En Estados Unidos no existen los canjes, no, allá la gente tiene que pagar agua, luz, comida, o sea, allá los compositores cobran por hora y yo también, no estoy empezando recién", indicó.