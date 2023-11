Madonna habló entre lagrimas de la enfermedad que la postró en cama

La Reina del Pop regresó a los escenarios, pero no fue fácil ya que estuvo al borde de la muerte. Madonna comenzó su show en Bélgica una hora después de lo previsto debido a que aún tiene secuelas de la infección bacteriana que la postró en una cama de UCI.

Durante su nuevo espectáculo en el Sportpaleis de Merksem en Bélgica habló de la infección bacteriana que la mantuvo en un estado delicado a principios de este año.

“Hace menos de cuatro meses estaba en el hospital, inconsciente, y la gente pensaba que quizá no sobreviviría. Es un put.. milagro que esté aquí ahora mismo. Mi madre, que Dios la bendiga, debe estar velando por mí, me dijo: ‘Chica, no es tu hora de irte. Tuve este extraño pensamiento, de repente sentí compasión por mi madre, no por la, sino por lo sola que debía sentirse en el hospital, sabiendo que no iba a vivir (la madre de Madonna falleció de cáncer cuando la cantante sólo tenía 5 años). Y me dieron otra oportunidad, así que estoy muy agradecida por ello. Debo decirles que ahora no me siento muy bien, pero no puedo quejarme, porque estoy viva. Gracias a Dios por mis hijos y por todo su amor y apoyo”, manifestó entre lágrimas frente a más 30 mil personas en Bélgica.

La cantante expresó entre lágrimas y muy emocionada su gran asombro por estar viva, y se disculpó por el retraso de una hora ya que confesó que sentía débil en el momento.