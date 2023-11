Milena Warthon fue ‘expulsada’ del parque Kennedy: “me tendré que ir a otro distrito”

La cantante Milena Warthon fue retirada del parque Kennedy tras ser intervenida por un sereno de la Municipalidad de Miraflores, mientras repartía volantes de su concierto navideño.

“¿En todo Miraflores no puedo repartir volantes? Me tendré que ir a otro distrito. Amigos, me han botado de acá del Parque Kennedy, yo no entiendo, pero nada me detendrá”, señaló la intérprete de ‘Warmisitay’ ante esta situación.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, la cantante expuso cuando el sereno la intervino para pedirle que se retire del parque, ya que está prohibido entregar afiches.

¿QUÉ HA DICHO LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES?

Hasta el momento, la Municipalidad de Miraflores no se ha pronunciado sobre este incidente, que rápidamente causó gran controversia en las redes sociales. Los seguidores de la joven artista, que ha ganado una Gaviota de plata en la última edición del festival Viña del mar, han mostrado su respaldo a la cantante a través de numerosos comentarios tanto en Instagram como en TikTok.