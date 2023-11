Micheille Soifer llama “ridícula”a Leslie Shaw por menospreciar a artistas peruanos

En una reciente polémica en el mundo del espectáculo, la reconocida participante de reality EEG, Michelle Soifer, lanzó fuertes críticas contra la cantante Leslie Shaw, tras sus expresiones desfavorables sobre varios artistas, incluyendo a Mario Hart, Handa y Flavia Laos, para quienes dejó entrever que carecen de talento musical.

Soifer, en respuesta a las críticas de Shaw, manifestó su desacuerdo con la actitud de la cantante, calificándola como "ridícula" por menospreciar a otros talentos. Además, aclaró que no está cuestionando el talento musical de Shaw, pero instó a evitar desacreditar a otros artistas.

"Yo no digo que cante mal, yo no he dicho que no tenga talento, es muy linda, es talentosa, pero no hay que chancar a los otros talentos para nada. Es una ridícula, aparte me da mucha pena (...). Oye mamita, ubícate, bájate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo", expresó Soifer para América TV.

¿NO QUIEREN COLABORAR CON LESLIE SHAW?

La participante de 'EEG' también señaló que la actitud constante de Leslie Shaw de criticar a otros artistas ha llevado a que ninguno quiera colaborar con ella en la escena musical peruana. "No entiendo cuál es su afán, todo el tiempo critica, habla mal, por eso nadie de acá quiere grabar contigo... Porque tampoco es que sea la Beyoncé cantando", mencionó Soifer.