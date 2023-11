¡Gran orgullo! Susana Baca es nominada al Grammy 2024

¡Sigue cosechando éxitos! Nuevamente la reconocida cantante peruana Susana Baca ha vuelto a brillar en el mundo y recibió su segunda nominación al Grammy, esta vez por su álbum “Epifanías”.

El último trabajo de la peruana se encuentra compitiendo en la categoría de “Mejor Álbum de Música Global”, el cual es una fusión de la tradición afroperuana con influencias andinas, que se inspira en la música de la navidad afroperuana y en la rica diversidad cultural del país.

EPIFANÍAS

La cantante reveló que la concepción de este trabajo tuvo su origen en un momento no planeado. Susana Baca relató en entrevista con RPP que le propusieron un evento al exalcalde de Cañete, en un primer momento aceptó, pero luego no les contestó, por lo que no esperaron “en silencio”. “Nos fuimos a Los Descalzos y ahí grabamos el disco y el video. Fue una fiesta", recordó la afamada artista.

Asimismo, Susana Baca destacó con orgullo las raíces afroperuanas impregnadas en su álbum y mostró su deseo que su trabajo inspire a nuevas creaciones musicales.

LATIN GRAMMY

Como se recuerda, Susana Baca también está nominada a los Latin Grammy a "Mejor Álbum Folclórico" por su mismo disco. Aquí competirá con Cantares del Pacífico por Aguajes de mar y manglar, Vicente García por Camino al sol, Tato Marenco por Mamá cumbé, Quinteto Leopoldo Federico por El trébol agorero, Homenaje a Luis Antonio Calvo y Tierra adentro por Ayvu.