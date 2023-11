Novia de Maicelo le exige “ser la dueña de sus restaurantes” para llegar al altar

Jonathan Maicelo ha demostrado muchas veces el gran amor que siente por su novia Samantha Batallanos, quien también ha confirmado querer casarse con el boxeador, pero antes tiene una condición para él.

En declaraciones para un programa matutino, la modelo sorprendió con sus afirmaciones: "¡No! ¡Él está más amarrado a mí! ¡Estás loco! Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las monedas".

Luego, le preguntaron a Batallanos cuál era la forma en que quería que Jonathan le pidiese matrimonio de manera oficial, a lo que ella respondió: “Cuando sea millonario y me dé la verdadera roca, ahí le digo que ya”, explicó.

NIEGA RUMORES DE SEPARACIÓN

Batallanos también negó los rumores de separación con el boxeador. Además, dijo que abrirá su propio canal de OnlyFans, pero aún no sabe cuánto cobrará a quienes se suscriban a su plataforma, sin embargo, dijo que ya está buscando personas que le ayuden con las grabaciones.