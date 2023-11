Flavia Laos y su contundente opinión sobre éxito de Luciana Fuster en Vietnam

La reconocida cantante e influencer, Flavia Laos, sorprendió a sus seguidores al referirse por primera vez a Luciana Fuster, la actual pareja de su exnovio Patricio Parodi, para quien tuvo unas palabras meritorias por su esfuerzo y dedicación en el certamen de belleza 'Miss Grand Internacional'.

En conversación con un medio escrito local, Laos dijo: "Cuando alguien se pone la camiseta del Perú, hay que aplaudirlo. Cuando lo hace bien, tiene mérito porque es un super esfuerzo", expresó a Trome.

Flavia Laos no se limitó a elogiar a Luciana Fuster, sino que también destacó la importancia de apoyar a los compatriotas peruanos que se esfuerzan por destacar en el extranjero, incluso si no son del agrado personal de cada uno.

"Lejos de cómo te pueda caer esa persona, siempre hay que apoyar a nuestros compatriotas que nos están representando en el extranjero. (…), quizás no tienen la misma visibilidad y no se habla de eso, pero hay que darles el reconocimiento. Si no te cae bien, hay que apoyar igual. Hablo en general", añadió Laos.

“EXTRAÑA SU PAÍS”

La vida de Luciana Fuster dio un giro de 180 grados luego de ganar la corona de Miss Grand International 2023. Sin embargo, a pesar de una vida lleno de lujos, la exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ se sinceró en un video de TikTok y confesó que extraña su país natal. “Claro que extraño Perú, extraño a mi familia, extraño a mi novio”, expresó Luciana.