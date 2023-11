Leslie Shaw afirma que Mario Hart no está a su nivel: “no baila, es feo, se viste mal”

¡Sin pelos en la lengua! Leslie Shaw descartó la idea de volver trabajar en una canción con Mario Hart y no tuvo reparo en afirmar que su expareja no se encuentra a su nivel.

Durante una entrevista en el programa web ‘Flowreando’, la cantante fue consultada sobre si volvería a colaborar con el presentador de ‘Mande quien mande’, posibilidad que rechazó rotundamente.

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel”, indicó Shaw.

Sin embargo, los ácidos comentarios no terminaron ahí, ya que agregó que el nivel de Hart se encuentra “en el subsuelo” y criticó tanto su estilo, como su apariencia física.

“(¿A qué nivel está Mario Hart?) En el subsuelo, no es ni compositor, no es productor, no baila, es feo, se viste feo, no le veo nada (...) Productores de otros países, me respetan, respetan mi arte y aquí no sé no sé si es irresponsabilidad, dejadez”, sostuvo.

LESLIE SHAW Y MARIO HART

Como bien se sabe, Leslie Shaw y Mario Hart tuvieron una relación que duró casi 10 años. En el 2016, estrenaron el tema ‘Tal para cual’; sin embargo, la historia de amor termina a causa de una infidelidad por parte del piloto.