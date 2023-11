The Beatles juntos por la IA: escucha ‘Now and then’, la última canción del grupo

En pocas horas de su estreno, ‘Now and then’ y ‘The Beatles’ se han hecho tendencia en redes sociales, algo que podría haber sido muy común para la banda inglesa si los medios sociales hubieran existido en su época. La razón de ello es que The Beatles publicó una nueva canción, pese a que la mitad de sus integrantes ya no están con nosotros.

Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), se pudo producir ‘Now and Then’, donde se escucha, después de mucho tiempo, la magistral voz de John Lennon con un tema que estuvo guardado más de cuatro décadas, después de ser grabado en una maqueta.

La canción fue escrita y cantada por John Lennon en 1979 y fue terminada por sus compañeros Paul McCartney y Ringo Starr, además, las guitarras del tema ya habían sido grabadas por George Harrison en 1995. McCartney, a sus 81 años, anunció la publicación de la canción en junio en un video promocional que la describía como “la última canción de The Beatles”. "Es bastante emotiva y todos tocamos en ella. Es una grabación genuina de The Beatles", dijo en un video de YouTube.

DEL CASETE A LA 'IA'

El tema estuvo grabado en un casete por Lennon para McCartney, cuando vivía en el edificio Dakota en 1979, un año antes de ser asesinado. Yoko Ono se la entregó a Paul en 1994. Otras dos canciones, Free as a bird y Real Love, fueron arregladas por el productor Jeff Lynne y fueron publicadas en 1995 y 1996; se quiso hacer lo mismo con Now and Then, por no se logró por el ruido de fondo de la maqueta.

Gracias a la IA se pudo hacer posible su lanzamiento. Luego de procesar la grabación con esta tecnología, McCartney explicó que “allí estaba, la voz de John, cristalina”.

Paul y Ringo Starr terminaron Now and Then el año pasado, incluyendo la grabación de las guitarras acústica y eléctrica que George Harrison habían grabado. Al respecto, Starr, de 83 años, dijo que el proceso “es lo más cerca que llegaremos a tenerlo (a Lennon) de vuelta en la sala y fue muy emotivo para todos nosotros. (…) Fue como si John estuviera allí”, señaló en un comunicado.