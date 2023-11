Señales que advierten de un posible problema con los juegos

Los juegos de casino son un medio para conseguir unos cuantos dólares, es un medio de entretenimiento donde en ocasiones el apostador puede perder el control, por la incapacidad de frenar el juego y dejar de apostar, algunas personas incluso dejan de comer y dormir por estar en un casino terrestre o en línea.

La adicción al juego o ludopatía es considerada una enfermedad patológica, es un tipo de adicción no relacionada con sustancias alcohólicas o estupefacientes.

La ludopatía es reconocida como una enfermedad mental y está dentro de la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades) de la Organización Mundial de la Salud y se encuentra en el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación de Psiquiatría.

¿Qué causa la Ludopatía?

La Ludopatía es una adicción que está presente en la lista de enfermedades mentales y podríamos pensar que su origen es quizás genético o que existe cierta predisposición, lo cual es cierto, algunos estudios manifiestan la relación de la enfermedad con bajos niveles de norepinefrina.

El aspecto social, el entorno del jugador y el componente psicológico del individuo también tienen su influencia en el desarrollo de la enfermedad. El estrés, la depresión y la ansiedad son factores que influyen en la adicción al juego, como toda enfermedad de salud mental, no es solo un factor que la desencadena.

Síntomas y señales que se presentan en la Ludopatía

Es común escuchar historias de individuos que han desarrollado su ludopatía, cuando presentan problemas financieros y buscan en el juego una solución, o jugadores novatos que han conseguido una gran victoria que desean repetir, pero se pierden apostando sin control.

Los antecedentes dentro del grupo familiar son clave, tener un familiar que sea apostador crónico debe encender las alarmas para buscar las estrategias y consolidar un juego responsable, pero en ocasiones pensamos, “no seremos iguales”, “podemos controlar el juego”, nos negamos a ver las señales y síntomas que nos pueden alertar.

Estos son los síntomas o señales de advertencia para evitar caer en la ludopatía:

1. Incremento en las horas de juego, un aumento no solo de las horas al día, sino que se vuelve un hábito diario.

2. Episodios de ansiedad y desesperación al no jugar de inmediato.

3. Mentir o manipular los gastos semanales, para que la pareja o familiares no se percatan de los gastos extras o fuera del presupuesto.

4. El individuo pierde interés por sus actividades sociales, culturales, recreativas, educativas e incluso laborales.

5. Desviar dinero de los gastos de hipotecas o los ahorros, para fines de entretenimiento en juegos de azar.

6. Gastar el dinero sin poder recuperarlo, para luego sentir culpa y remordimiento, el individuo vuelva a apostar, siente culpa de nuevo, convirtiéndose en un círculo vicioso.

7. Jugar en los centros de apuestas para huir de la realidad y de los problemas personales o laborales.

8. Minimizar o negar que se tiene problemas con el juego y las apuestas.

9. El individuo recurre a la venta de sus pertenencias o recurre a créditos para seguir apostando, perdiendo cualquier control financiero.

10. El juego afecta el estado de humor, se presentan sentimientos de ira o frustración cuando se pierde.

¿Cómo superar la adicción al juego?

El individuo debe reconocer que posee un problema, el cual no puede controlar por sí mismo, que necesita ayuda del grupo familiar y de un especialista, este primer paso es uno de los más difíciles, ya que el apostador no es capaz de identificar la magnitud de su problema.

Por lo general, es el grupo familiar que detecta la enfermedad y son ellos quienes ofrecen apoyo al ludópata, pero los protagonistas para superar el trastorno de apostar y jugar compulsivamente es el individuo que tiene el problema y su especialista.

El terapista está en capacidad de reconocer las motivaciones y los impulsos de apostar sin control, de buscar las posibles causas y brindar las soluciones más adecuadas de acuerdo al caso, cada sujeto debe ser tratado individualmente.

Los grupos de autoayuda y organizaciones para personas con adicciones son esenciales para el proceso de recuperación, ofrecen apoyo y motivación para superar el trastorno de apuestas compulsivas, las historias de las personas que han logrado superarlo son la prueba que se puede salir adelante y tener un juego más responsable.

Establecer nuevas actividades recreativas es fundamental para mantener la mente ocupada y distraerse, encontrar la belleza en otro tipo de entretenimiento, en esta etapa es conveniente alejarse de los centros de apuestas y casinos en línea.

Como cualquier otra adicción, la voluntad propia es clave, buscar ayuda de un profesional no es un signo de debilidad, es una fortaleza poder reconocer cuando algo se escapa de nuestras manos y ser capaz de buscar ayuda de un experto.