Halloween: Pareja de abuelitos conmueve a las redes al disfrazarse como personajes de 'Up'

La noche de Halloween, famosa por la extravagancia y la creatividad en los disfraces, nos regala historias que renuevan nuestra creencia en la magia de la temporada.

Las imágenes de esta pareja de avanzada edad, sumergida por completo en la esencia de sus personajes, han cautivado los corazones de miles de usuarios en TikTok, donde compartieron su espíritu festivo y su amor por la película.

El Sr. Fredricksen, personificado por el caballero de 90 años, lució un sombrero, chaqueta y la icónica corbata michi que caracteriza al personaje. Mientras tanto, su esposa interpretó a Russell, con pantalones cortos, zapatillas y la emblemática mochila que acompaña al joven aventurero en la historia.

No obstante, lo que realmente destacó en sus disfraces fueron los globos de colores, el símbolo distintivo de la película, que el Sr. Fredricksen ató a su casa. Este gesto lleno de creatividad y cariño los hizo parecer listos para emprender su propia "aventura de altura", al igual que en el film.

UN "BOOM" EN LAS REDES SOCIALES

Lo que sorprendió a la comunidad virtual fue la energía y el espíritu jovial de la pareja de esposos. En un video que compartieron en TikTok, se les ve bailando juntos, demostrando que la edad no es un impedimento para disfrutar de la diversión y la alegría que Halloween trae consigo.

El video se volvió viral, superando los 12 millones de reproducciones y generando miles de comentarios llenos de admiración y cariño.

Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar con mensajes como: "Qué hermosa pareja. Ojalá lleguemos a esa edad como ellos" y "Si no termino con una pareja así, no me dejen en esa relación".