Ducelia Echevarría se quiebra al pronunciarse por fiesta que terminó en pelea: “Me sentí humillada y maltratada”

El pasado fin de semana, Ducelia Echevarría asistió a una fiesta con amigos, donde también se encontraban su excompañera, Andrea San Martín y su exjefe, Peter Fajardo. Sin embargo, tras pasar un tiempo en el evento, la conductora de Préndete se retiró del lugar y se vio envuelta en una pelea en plena vía pública.

El programa "Amor y Fuego" registró el momento de este incidente y aseguró que la modelo tuvo una discusión con su Fajardo dentro de la casa, lo que llevó a que la invitaran a salir. Incluso se muestra al productor de "EEG" cerrando la puerta de la vivienda.

Tras la difusión de estas imágenes, el equipo de 'Peluchín' y Gigi Mitre se acercó a la ex chica reality para obtener su versión de los acontecimientos, ya que no estaba claro lo que había sucedido esa noche.

Ducelia se mostró evidentemente afectada, admitiendo que la situación vivida el fin de semana pasado la hizo sentir muy incómoda, hasta el punto de tener que tomar pastillas para relajarse debido a la ansiedad que experimentó en ese momento.

En sus declaraciones, Ducelia mencionó que recibió palabras desagradables y se sintió atacada y humillada en todo momento, pero evitó revelar quién fue la persona que la maltrató durante la fiesta a la que asistió. No obstante, Echevarría pudo insinuar que Fajardo la había minimizado.

Al salir de la reunión, ella negó su participación en la pelea que ocurrió en la calle después de ser expulsada de la fiesta. La modelo se quebró emocionalmente mientras relataba cómo se sintió atacada e insultada, recordando las burlas realizadas por la expareja de Andrea San Martín, quien trabaja en la producción del reality.

En otro momento, Ducelia enfatizó que las imágenes transmitidas por "Amor y Fuego" evidenciaban que había personas que la habían maltratado, y concluyó que no profundizaría más en el tema. "Me sentí humillada, maltratada e insultada, y si tienen las imágenes, van a escuchar cómo me tratan", afirmó.