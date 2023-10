Kale triunfa en México y retorna a Perú luego de exitosa gira

Kale es uno de los referentes peruanos del reggaetón. Su talento y éxitos musicales son reconocidos a nivel mundial, por eso su paso en México ha sido todo un suceso para su carrera. El artista nacional se ha presentado en innumerables conciertos y en la televisión azteca donde lo han recibido como una verdadera celebridad.

El artista causa furor con hits como ¨La Casa sola¨, ¨Digame usted¨, ¨Bailoteo¨, ¨Reggaetoneando¨ que en nuestro país son un himno para el género urbano. Kale ha impuesto su ¨perreo lorcho¨, en nuestra tierra y precisamente en México en el famoso espacio ¨Venga la Alegría¨ de TV Azteca, impuso su ritmo ante la teleplatea mexicana que corea sus éxitos.

El cantante confiesa que siempre ha mantenido su marca musical presente. Acaba de aterrizar de México pero hace unas semanas también viajó a Estados Unidos y no solo para cantar ante el público peruano sino de otras naciones. ¨Me siento feliz y honrado por las muestras de amor y afecto que recibo a lo largo de mi carrera. Pronto les contaré los nuevos temas que llegan para Kale, con fusiones e invitados. Me siento honrado que me consideren embajador del reggaetón ante el mundo¨, sostuvo el popular artista.

'Kale' durante su gira por Estados Unidos y México se ha codeado con grandes músicos que lo han invitados a ser parte de los grandes conciertos de reggaetón que se realizan en dicho países, como el 'Coca Cola Flow Fest' dondea propia cantante mexicana 'Bellakath' quien es todo un fenómeno en el tiktok por su tema 'Gatita'.

Recordemos que 'Kale' no solo ha compuesto temas de reggaetón, él fue uno de los artífices del tema 'Arriba Perú' que interpreta Eva Ayllón y Daniela Darcourt, "Cuando uno es compositor escribe para todos los géneros, lo mío es el reggaeton pero eso no me impude escribir para otros géneros, ni cantar junto a otros cantantes de otros géneros como lo haré dentro de poco, es uno de los proyectos que tengo en mente".

'Kale' el 'Mr. Party' esta de regreso, listo para empezar a producir nuevas producciones que los pondrán a perrea como lo ha hecho con cada uno de sus éxitos como 'Casa sola', 'Dígame usted', 'Reggaetoneando', entre otros.