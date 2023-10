Susy Díaz: película basada en su época como congresista consigue más de 100 mil espectadores

Solo en su primer fin de semana, la película “Susy, una vedette en el Congreso” superó los 100 mil espectadores, luego que se estrenara el pasado 26 de octubre, con lo que se ubicó como la segunda película más vista por los peruanos en los últimos días detrás del filme de terror “Five nights at Freddy’s”.

El largometraje se enfoca en la época en que la ex vedette se convirtió en congresista en los años 90, la cual es protagonizada por Alicia Mercado. Susy causó controversia en su momento al pintar el número 13 en una de sus nalgas para promocionarse durante su candidatura.

“La vida es una sola y tienes que disfrutar. Hoy día bailamos, gozamos, y celebramos los primeros 100 mil espectadores de 'Susy, una vedette en el Congreso'. Disfrútala solo en cines”, se lee en la descripción de la publicación hecha el lunes 30 de octubre, cuatro días después de su estreno.

Otro logro de esta película es que se ha convertido en el segundo largometraje peruano con más espectadores este 2023, por detrás de “Asu Mare: los amigos” en su primer fin de semana, según informó el usuario de X Maykoll Calderón.

AGRADECIDA CON EL PÚBLICO

Quien no dejo de pronunciarse fue Susy Díaz, quien no se esperaba que la película basada en su vida recibiera tanto apoyo del público peruano. “No me esperaba esta gran convocatoria en el cine. Como ya comenté, esta película solo cuenta una parte de mi vida, si contara todo lo que viví y los amores conocidos y lo que nadie sabe sería una serie de varias temporadas. Agradecida con Dios y con todo el público”, señaló la ex vedette.

La película dirigida por Liliana Álvarez también recibió buenas críticas por la fotografía y la manera de contar la historia.