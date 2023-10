Después de protestas en su casa, mujer implicada en agresión a Andrés Wiese decide irse del país

La vecina miraflorina que último fin de semana se hizo viral por agredir física y verbal al actor Andrés Wiese porque este se encontraba paseando a su mascota ‘Menta’ por la calle Alcanfores, en Miraflores, señaló que se irá del país, luego que decenas de personas invadieran el frontis de su vivienda con sus mascotas en respaldo al popular “Nicolas” de AFHS.

“Ustedes, caviares, quédense con su país, que quieren que sea una basura, yo me voy. Me han publicado mi dirección, mi teléfono, todo. Me han llamado a mi número a las 3 de la mañana, ¿usted estaría molesta si le hicieran eso, por algo que uno dice ‘por favor no ensucien’?”, expresó la mujer para RPP.

En declaraciones para otros medios de espectáculo, la ciudadana desmintió las acusaciones del actor, indicando que Andrés Wiese había sacada sus palabras fuera de contexto y que el único fin sería para relanzar su carrera como conductor de un programa de televisión. "Hay gente que necesita ir a hacer publicidad para revivir su carrera artística”, indicó.

LOS HECHOS

Andrés Wiese denunció que la mujer lo agredió verbal y físicamente mientras paseaba a su perrita “Menta” por una de las calles del distrito limeño de Miraflores. En los videos publicados por el actor se logra apreciar hablando con un efectivo del Serenazgo y acusando al actor, por presuntamente dejar a su mascota orinar en su vereda.