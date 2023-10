JP El Chamaco alista estreno de ¨Rampanpanpan¨ y se prepara para gira por Europa

JP El Chamaco continúa imparable. Cantante se mostró feliz pues inicia gira nacional ¨Repartiendo Chocolate¨ y acaba de cumplir una importante gira que lo llevó a Estados Unidos. Por si fuera poco, se alista para viajar a Europa, pero antes estrenará su tema ¨Rampanpanpan¨, que promete ser el hit de moda para este verano 2024.

El artista comentó que visitó Los Angeles, New York, Miami, Virginia, Connecitud, y otras zonas en Estados Unidos donde no solo lo acompañó el público peruano sino de Cuba, Honduras, Panamá, Puero Rico, entre otros ciudadanos. "La verdad feliz y agradecido porque es mi primera gira internacional. El público me ha recibido con mucho cariño y no solo peruano sino de otros países. Ahora empiezo mi gira nacional Repartiendo Chocolate en varias provincias del país. Me siento muy contento y bendecido", señaló el popular artista.

Ahora JP El Chamaco se alista para estrenar muy pronto ¨Rampanpan¨, un tema de la autoría de nuestro artista y que fue grabado en Cuba. "El tema además cuenta con videoclip y me siento sumamente contento con los resultados. Ahora le quiero dar mayor presencia a Toma que Toma que se ha convertido en el trend viral número uno en redes sociales y ya suena en las principales radios del país. Debo agradecer a mis seguidores por tanto cariño".

Finalmente, el ¨Repartero peruano¨ se alista para viajar a Europa donde tiene una extensa gira por el Viejo Continente programada para diciembre. "Nos vamos a visitar muchas ciudades. Vamos a España, Italia y otros países. Sin embargo, continúo con mi trabajo con JP en tu Colegio que pretende llevar un mensaje de conciencia contra el maltrato físico y psicológico entre los estudiantes. Debemos erradicar a los malos estudiantes y darle un soporte a los afectados a través de la música", finalizó.