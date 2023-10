Paolo Hurtado sobre Jossmery Toledo: yo nunca me enamoré, todo fue una estrategia

La historia entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo ha llegado a un punto decisivo. Ambos han salido en distintos programas acusándose mutuamente de engaños y estrategias, mostrando chats y audios privados para culparse.

El futbolista, enlazado en vivo desde el Cuzco con el programa de Magaly Medina, aseguró que nunca amó a Jossmery Toledo y mucho menos quiso tener un hijo con ella; sin embargo, aceptó que fue un tonto por aceptar darle el dinero que supuestamente ella le demandaba.

“Yo he cometido mi error, no estoy culpando a la chica. Aquí el único que ha fallado he sido yo (...) Yo nunca me enamoré de ella, no me iba a casar, ni mucho menos tener un hijo”, dijo en la entrevista.

El futbolista de Cienciano también aseguró que todo lo que hizo fue una estrategia para demandarla: “Yo estaba esperando este momento, porque la voy a demandar. Ella me amenazó con que iba a ir a tu programa, tengo grabaciones. Todo fue una estrategia. Al final logré lo que quise”.

HURTADO PAGABA A JOSSMERY TOLEDO

El futbolista aseguró que le pagaba alrededor de 5 mil soles mensuales a Toledo porque ella le habría puesto condiciones.

"Lo único que te digo es que es una persona que sabe manipular a la gente, cómo conseguir sus objetivos, sabe cómo sacar el dinero. Es muy inteligente para eso. Me lo sacó a mí. Soy un tonto que me lo sacó a mí", señaló el popular “caballito”.

Luego añadió: "Apoyas cuando tu das de corazón, pero pedir es diferente. ¿Qué apoyo es ese? Si lo único que sabe ella es pedir plata. Está claro que es un error mío. Ella no era mi novia, era una persona con la que quería pasar el tiempo", enfatizó.

Por su parte, la expolicía dijo en el programa “Amor y Fuego” que el futbolista le daba un dinero mensual porque él no quería que ella trabajara: “Si una pareja quiere apoyar, lo hace. Creo que fue unos cinco o seis meses (el apoyo económico). No es que me daba un monto fijo, pero sí había 4 mil, 5 mil soles mensuales, a veces dejaba pasar dos veces. Desde enero hasta junio, julio, de ahí yo empecé a trabajar”, aseguró.