Jossmery Toledo lanza mensaje a Paolo Hurtado: “ahora es mi turno”

La polémica por la infidelidad de Paolo Hurtado continua. Luego que Jossmery Toledo decidió cancelar su participación en un programa de espectáculos contando detalles de su relación con el futbolista, pero éste último arremetió.

El centrocampista de Cienciano habló en el programa de Magaly Medina y dio declaraciones que no fueron del gusto de la expolicía y modelo Jossmery Toledo, quien se pronunció desde sus redes sociales con un mensaje: “Creo que mejor se hubiera quedado callado, la presión y la mentira lo hacían sudar. Ahora es mi turno y yo sí voy con pruebas”, aseguró.

¿QUÉ DIJO HURTADO?

El futbolista salió para hablar sobre su relación con la expolicía y dejó en claro que no se enamoró de ella, además, que nunca quiso tener un hijo con ella. "Ella puede mostrar lo que tiene y mostrar lo que le decía. No puedo negar que he dicho cosas que no sentía, quizá para que ella no se aleje de mí y ella también. En palabras le decía. Yo creo que fue un momento de calentura. Yo la única vez que he estado enamorado es de mi esposa, por eso me casé con ella", dijo en la entrevista como Medina.

También negó que le haya prometido algo a Jossmery Toledo como viajar, además enfatizó: “Yo tenía las cosas claras y sabía que con ella no iba a estar. Con la única persona con la que yo decidí formar una familia y tener hijo fue con Rosa [Fuentes]".