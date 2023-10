Mi primera chamba: ¿Cuál es el origen de este fenómeno viral en TikTok?

El fenómeno viral, conocido como "Mi Primera Chamba", se ha convertido en un escaparate de situaciones laborales hilarantes que han dejado boquiabiertos a millones de espectadores.

El corazón de esta tendencia se encuentra en la etiqueta #MiPrimeraChamba, donde personas de todas partes del mundo muestran sus errores en el trabajo para sacar carcajadas a los cibernautas.

Desde montacargas que derraman su carga, panaderos que dejan caer masa en cantidades épicas, hasta intentos fallidos de ladrones por abrir vitrinas de joyerías, el contenido de esta tendencia es diverso y cómico.

¿DE DÓNDE NACE LA CANCIÓN?

Lo que une a todos estos videos es el uso del mismo audio, un remix de la canción "Si la calle llama" de Eladio Carrión, en colaboración con Bryant Myers y Myke Towers. Este audio, adaptado por el usuario Ignacio Molina (conocido como @bluegrave_ en TikTok), ha cambiado la temática de la canción original para hacerla humorística, bajo el título "Si la chamba llama".

Los comentarios en los videos más virales de esta tendencia revelan la fascinación que ha generado en la comunidad de TikTok.

Usuarios expresan su adicción a estos videos, así como su temor a cometer errores laborales que los conviertan en protagonistas de un "Mi Primera Chamba". Las equivocaciones en el trabajo, que antes podrían haber sido motivo de vergüenza, ahora se celebran y comparten como anécdotas humorísticas.

¿DE DONDE PROVIENE LA PALABRA "CHAMBA"?

En el pasado, una tendencia similar se hizo popular con un audio no oficial de la película "El Lorax", donde una voz ronca exclamaba:

"No, no, no, déjenlos chambear" antes de cantar "A chambear, a chambear, todos vamos a chambear". Esta tendencia, que surgió aproximadamente en agosto del mismo año, también dejó su huella en la plataforma.

La palabra "chamba" en el contexto mexicano es sinónimo de trabajo u ocupación, y se cree que se originó durante la Segunda Guerra Mundial.

La banda Café Tacvba incluso hizo referencia a esta palabra en su canción "Chilanga Banda", donde se utilizan muchas palabras que contienen la letra "ch".