Britney Spears revela aborto cuando estuvo con Justin Timberlake: "Él no quería ser padre"

La famosa cantante Britney Spears ha dejado a todos conmocionados al revelar un episodio impactante de su relación pasada con el también intérprete Justin Timberlake. Este testimonio salió a la luz a solo unos días del lanzamiento de su próximo libro de memorias titulado "The Woman in Me".

Según fuentes del portal TMZ, en su libro, Spears confirma que estuvo embarazada del integrante de N'Sync, Justin Timberlake, con quien comenzó una relación en 1999 y se prolongó por tres años. La cantante cuenta que juntos tomaron la difícil decisión de abortar después de una serie de discusiones sobre el tema.

"Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto". El embarazo tuvo lugar en el año 2000, cuando ambos rondaban los 19 años.

A pesar de haber sido "criada para no abortar," Britney dejó en claro que la decisión de interrumpir el embarazo fue tomada en conjunto. Inicialmente mencionó que "nunca" habría decidido interrumpir su embarazo si estuviera sola, pero Timberlake estaba "tan seguro de que no quería ser padre".

PUBLICACIÓN DE SU LIBRO

El libro de memorias de Britney Spears saldrá a la venta en Estados Unidos el 24 de octubre, donde la 'Princesa del Pop' contará otros episodios de su vida privada, incluyendo la historia con su esposo Kevin Federline con quien en el 2005 tuvieron a su primer hijo, Sean Preston, y un año después al segundo, Jayden James.