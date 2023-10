Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se lanzan indirectas sobre la toxicidad durante programa en vivo

En la última emisión de su programa conjunto, la pareja de presentadores Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz protagonizaron un tenso momento al abordar el tema de las relaciones tóxicas.

Durante la conversación, Yaco intentó abrirse sobre sus relaciones pasadas, pero no contó con que su esposa interrumpiría sus revelaciones de manera sorprendente.

"Yo creo que de los 20 a los 30 era recontra tóxico", confesó Yaco, aludiendo a su pasado sentimental. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Natalie no dudó en responderle de manera directa y desafiante.

"No, de los 20 hasta los 33 que me conociste, todas tus relaciones antes de la mía eran tóxicas, pero luego llegué yo. Tengo amor propio, me conozco, hice una introspección, y por eso llegué a darle luz a tu vida", afirmó con seguridad.

El exchico reality, visiblemente incómodo con la exposición de su esposa, decidió responderle de manera indirecta. "¿Una persona puede volverse tóxica durante el matrimonio?" preguntó, dejando la interrogante en el aire y profundizando en la conversación sobre relaciones tóxicas.

DEJARON SORPRENDIDOS A TODOS

La confesión de Yaco Eskenazi y la respuesta audaz de Natalie Vértiz sin duda dejaron a los televidentes sorprendidos y generaron un debate sobre la dinámica de las relaciones y cómo el amor propio y la introspección pueden influir en la calidad de las mismas.

La pareja, conocida por su franqueza en pantalla, continúa siendo un tema candente en el mundo de la televisión y el entretenimiento.