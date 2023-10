Milett Figueroa: Marcelo Tinelli responde sobre presunto romance con modelo peruana

Polémica. Ya no son solo coqueteos, ahora se ha señalado directamente a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa de tener un romance, incluso se les señaló que haberse encontrado para tener una “luna de miel”.

La comunicadora argentina Mercedes Ninci aseguró que el conductor de Bailando 2023 y Figueroa estarían en una relación y que este fin de semana en Punta del Este se habrían encontrado.

“Marcelo Tinelli está de luna de miel en Punta del Este, eso no sería ninguna novedad, obvio. ¡Está con Milett Figueroa en Punta del Este, en su casa!”, aseguró la comunicadora a Marcelo Polino, en su programa ‘Polino Auténtico’.

De acuerdo a la periodista, Marcelo viajó en un vuelo privado, mientras Figueroa lo hizo en un vuelo regular hasta el balneario ubicado en el sudeste de Uruguay. El objetivo habría sido despistar a la prensa.

“Él viajó en un vuelo privado, ella viajó en un vuelo regular, pero no viajó a Punta del Este, viajó a Montevideo. La fueron buscar en un auto. ¿Y dónde está parando ella? En la casa de él, hay romance confirmado”, volvió a enfatizar Ninci.

RESPONDE

El conductor de Bailando 2023 no dejó de pronunciarse ante las aseveraciones y dijo que estaba acompañado de Luciano El Tirri. “Aquí estamos el Tirri, acá estamos solos, tranquilos. No sé qué andan diciendo por ahí, no tengo ni idea. Acá estamos pasándola bien, viendo amigos. En un cumpleaños de amigos que nos invitaron este fin de semana. Los dos solos acá, felices”, puntualizó.

Aunque no mencionó a la modelo y bailarina peruana, Tinelli volvió a destacar que está solo en compañía de su primo El Tirri.

¿QUÉ DIJO MILETT?

En tanto, Figueroa optó por no responder a las especulaciones sobre un presunto romance entre ella y Tinelli. Lo que sí hizo fue publicar en sus redes sociales una foto de Montevideo.