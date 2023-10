Guerra en Israel: Madonna inicia tour con mensaje de paz a Medio Oriente

La 'diva del pop' dio inicio a su Celebration Tour el último sábado 14 de octubre en el Arena 02 de Londres, Inglaterra, donde interpretó sus más icónicos temas en 40 años de exitosa carrera musical.

A sus 65 años, hizo bailar al público con llamativas coreografías, incluso su hija Estere de 11 años debutó sorprendiendo a los asistentes durante la presentación del tema estelar de la artista “Vogue”. Pero antes del espectacular show, Madonna dio un mensaje sobre la situación que se vive entre Israel y Palestina.

“Me rompe el corazón ver lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Me rompe el corazón ver sufrir a los niños, a los adolescentes, a los ancianos. Todo ello me rompe el corazón, ¿de acuerdo? Estoy segura de que están de acuerdo. Aunque se nos rompa el corazón, no se nos puede romper el espíritu. ¿Están conmigo?”, dijo la ‘reina del pop’.

Posteriormente, Madonna instó a realizar acciones que nos lleven a todos a la paz. “Todos juntos somos personas muy poderosas. Podemos unirnos de una manera oscura y malvada, o podemos unirnos desde un lugar de luz y amor. Y si todos tenemos esa conciencia colectiva, podemos cambiar el mundo y traer la paz, no sólo a Oriente Medio, sino a todo el mundo”, afirmó la artista.

CONDENÓ A HAMÁS

La artista estadounidense expresó su rechazo a las acciones de la organización terrorista Hamás hace unos días, luego que iniciaran un ataque que dejó cientos de muertos y varios secuestrados el pasado 7 de octubre en la Franja de Gaza.

“Mi corazón está con Israel. A las familias y hogares que han sido destruidos. Por los niños que están perdidos. A las víctimas inocentes que han sido asesinadas (…) Soy consciente de que esta es la obra de Hamas y hay muchas personas inocentes en Palestina que no apoyan a esta organización terrorista”, señaló desde su cuenta de Instagram.