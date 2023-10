J Balvin rompe el silencio tras la ‘tiradera’ de Bad Bunny: “me tiene extrañado”

Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, así se titula el nuevo disco del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Este reciente trabajo discográfico ha causado gran controversia en redes sociales, dado a que a través de las letras de sus nuevas canciones estaría haciendo referencia a artistas como Shakira, Sofía Vergara, Karol G y J Balvin. Este último, no dudó en pronunciarse sobre esta gran ‘tiradera’.

“Creamos una historia nueva. No entiendo, pero yo sé que al que yo conozco es una buena persona. Realmente a mí me tiene extrañado el giro, pero yo le deseo lo mejor. Yo mucho antes supe que el man iba a ser grande (...) Es una muy buena persona, por lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta”, señaló Balvin en una transmisión en Instagram.

En el tema ‘Thunder y Lightning’, el Conejo Malo hizo referencia al cantante colombiano, señalando que este es amigo de todo el mundo.

“Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, se escucha en el tema de Benito con Eladio Carrión.

ARTISTAS COLOMBIANAS QUE NO SE SALVARON DE LAS LETRAS DE BAD BUNNY

En la canción Los Pits, los seguidores de Bad Bunny reaccionaron ante las presuntas indirectas del puertorriqueño hacia el tema que lanzó Shakira con Bizarrap 'Bzrp Music Sessions #53'.

“Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”, dice la canción.

Por otro lado, Karol G, popularmente conocida como la ‘Bichota’ también recibió un poco de la dosis del huracán de Benito en la canción Vuelve Candy B.

"Ey, vengo de PR, de donde salen las verdaderas ‘bichotas’”, dice Bad Bunny en una de sus letras.

A diferencia de las otras artistas colombianas, Sofía Vergara fue halagada por el Conejo Malo en su canción 'Thunder y Lightning', en la que hace referencia a su belleza.

“Sofía Vergara es linda, pero más linda en persona”, se le escucha decir.

(Con información de Infobae)